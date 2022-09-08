Sokakta cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki çocuğun akrabası tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı

Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak’taki kaldırımda, dün sabah aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, erkek çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Irak uyruklu Rayyan Hassım isimli çocuğun cansız bedeni, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı, sokaktaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Rayyan’ın cesedinin bulunduğu sokakta, saat 04.00 sıralarında bir kadının, koşarak uzaklaştığı görüntülerden tespit edildi. Kaçan kadının, Rayyan’ın annesinin teyzesi Mine E. olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUĞU KAÇIRMIŞ

Mine E., Mamak ilçesinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı da belirtildi. Mine E.’nin daha önce de çocuğu kaçırdığı, ailenin bu nedenle emniyete başvuruda bulunduğu öğrenildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Öte yandan Rayyan Hassım’ın ölümünün zehirlenme kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine patoloji örneği alındığı ve ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.