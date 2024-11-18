Ankara'da suç örgütü davasında reddihakim talebi reddedildi

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik yürütülen davada, 17'si tutuklu toplam 61 sanığın yargılandığı duruşmada, sanıkların ve avukatlarının reddihakim talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Mahkeme Başkanı Hakim Mehmet Güven, duruşmada Türk Ceza Kanunu'nun 'etkin pişmanlık' maddesi ve tanık koruma ilkelerini hatırlatarak, sanık beyanlarının alınacağını belirtti.

Davanın seyrine ilişkin söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı Güven ile eski Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Şube Müdürü Şevket Demircan arasında geçen WhatsApp yazışmalarına dikkat çekerek, 'Biz polislerle ilgili derdest davayı birleştirme talebinde bulunduk. Ancak bu, davanın uzatılmasına yönelik bir girişim olarak görülerek reddedildi. Kolluk ile iletişim sadece müzekkere yoluyla olmalıdır. Ancak burada yasal prosedür dışına çıkılmıştır' dedi.

Tutuklu sanıklardan Tansel Aktan, Mahkeme Başkanı Güven'in kollukla iş birliği yaptığını ve bu durumun kendisi için adil bir yargı süreci olamayacağını ifade etti. Diğer bir tutuklu sanık olan Ayhan Bora Kaplan ise, Mahkeme Başkanı'nın taraf tutma eğiliminde olduğunu öne sürerek, 'Siz emniyet müdürüydünüz ve yardımcınız olan Şevket Demircan ile yazışmalarda emniyetçilere yönelik koruma ifadeleri kullanıyorsunuz. Bu yazışmalar, sizin onlarla olan dostluğunuzu gösteriyor. Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir' şeklinde konuştu.

Savcı, yargı mensuplarının kollukla irtibatının normal olduğunu ve bu sebeple reddihakim taleplerinin reddedilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığını vurgulayarak, reddihakim taleplerini geri çevirdi. Duruşmaya verilen aranın ardından davanın seyrine devam edileceği öğrenildi.