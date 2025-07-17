Ankara’da şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı...

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Bina sakinlerinin daireden koku gelmesini fark etmesiyle durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin daire girmesiyle, 72 yaşındaki R.C. dairede ölü olarak bulundu.

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Polis ekibi tarafından yapılan ilk çalışmalar sonucu cesedin 4 gündür evde olduğu belirlenirken, R.C.’nin ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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