Ankara’da şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı...

Olay, Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Bina sakinlerinin daireden koku gelmesini fark etmesiyle durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin daire girmesiyle, 72 yaşındaki R.C. dairede ölü olarak bulundu.

Bir kadın cinayeti daha! 22 yaşındaki İlayda erkek arkadaşı tarafından katledildi

Polis ekibi tarafından yapılan ilk çalışmalar sonucu cesedin 4 gündür evde olduğu belirlenirken, R.C.’nin ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.