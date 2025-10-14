Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel'i bugünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından sonra teşekkür etmek amacıyla ziyarete gittiği aktarıldı.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapıldı.

"KENDİSİNE SON BİLGİLERİ VERDİK"

İlk sözü alan Mansur Yavaş, "Başkanımıza hem teşekkür etmek hem de hoş geldiniz demek için geldim. Kendisine son bilgileri verdik. Yarın İçişleri Bakanlığı müfettişleri, daha önce dosyayla ilgili hiçbir zaman soru sormamışlardı şimdi sadece denetim görevlerimizle ilgili savcılığın talebi üzerine soru sordular. Biz de cevabımızı yazdık. Umarım soruşturmaya gerek görmezler" dedi.

Ardından konuşan Özgür Özel ise, "Mansur başkanın aksine vatandaşın gönlündeki o yükselişi hazmedemeyen Gökçek ailesi, bir kumpasın peşindeydi. Mansur başkanın hem iç denetimde hem Sayıştay denetiminde hem de mülkiye müfettişi denetiminde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Devlet memurları kanunuyla ilgili izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunu değerlendirdik. Kendisine başarılar diliyoruz, gurur duyuyoruz çalışmaları için" ifadelerini kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında, hakkında soruşturma izni istenen Mansur Yavaş için konuştu.

Özel, konuşmasında "Ekrem Başkanımızın da bütün arkadaşlarımızın da burada yapmaya çalıştıkları algı yönetimine inat Mansur Başkanımızın da sonuna kadar yanlarındayız, arkalarındayız ve bütün gücümüzle de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.