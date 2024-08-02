Ankara'da takası yapılan casusların isim listesi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ankara'da takası yapılan casusların isim listesi ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında Ankara'da gerçekleştirilen casus takasında isimler ortaya çıktı.

ABD ile Rusya arasında Ankara'da dün casus takası gerçekleştirildi. Takas, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda gerçekleşti.

ABD ve Rusya uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi. Öte yandan, takas edilen tutuklular arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershckovic de var.

Rusya’nın Batı’dan teslim aldığı ve genelde casusluk suçlamasıyla yargılanan kişilerin isimleri sır gibi saklanırken, Batı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya’ya teslim edilenler Amerika, Almanya ve Slovakya’dan toplanarak getirildi. Rusya’ya teslim edilen diğer isimler şimdilik gizli tutuluyor.

RUSYA’YA TESLİM EDİLENLER

Anna ve Artem Dultsev
Roman Seleznev
Vladislav Klyuşin
Vadim Konoshchenok
Mikhail Mikushin
Pavel Rubtsov

1.jpgBATI’YA TESLİM EDİLENLER

Evan Gershkovich
Paul Whelan
Alsu Kurmaşeva
Vladimir Karamurza
Patrick Shebel
Demuri (Dieter) Voronin
Hermann Moises
Kevin Leake
Oleg Orlov
Ilya Yaşin
Vadim Ostanin
Andrey Pivovarov
Liliya Çanysheva
Aleksandra Skochilenko
Ksenia Fadeyeva

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