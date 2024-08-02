Ankara'da takası yapılan casusların isim listesi ortaya çıktı

ABD ile Rusya arasında Ankara'da dün casus takası gerçekleştirildi. Takas, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda gerçekleşti.

ABD ve Rusya uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi. Öte yandan, takas edilen tutuklular arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershckovic de var.

Rusya’nın Batı’dan teslim aldığı ve genelde casusluk suçlamasıyla yargılanan kişilerin isimleri sır gibi saklanırken, Batı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya’ya teslim edilenler Amerika, Almanya ve Slovakya’dan toplanarak getirildi. Rusya’ya teslim edilen diğer isimler şimdilik gizli tutuluyor.



RUSYA’YA TESLİM EDİLENLER

Anna ve Artem Dultsev

Roman Seleznev

Vladislav Klyuşin

Vadim Konoshchenok

Mikhail Mikushin

Pavel Rubtsov

BATI’YA TESLİM EDİLENLER

Evan Gershkovich

Paul Whelan

Alsu Kurmaşeva

Vladimir Karamurza

Patrick Shebel

Demuri (Dieter) Voronin

Hermann Moises

Kevin Leake

Oleg Orlov

Ilya Yaşin

Vadim Ostanin

Andrey Pivovarov

Liliya Çanysheva

Aleksandra Skochilenko

Ksenia Fadeyeva