Taktığı kulaklık ölüme götürdü

İHA'nın haberine göre, Haymana Devlet Hastanesinde sabah mesaiden çıkan Betül Eratik (22) Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken kontrolü kaybeden ve geri geri gelen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can ferdi.

Hastanenin acil servisinde görev yapanlar ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. Görgü tanıkları genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duyamadığını iddia ettiler.