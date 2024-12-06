Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 69 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığı işbirliği ile dün saat 21.00 sularında Yeni Bağlıca Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, S.C. ve S.B. isimli şüphelilerin, 2 milyon lira karşılığında satmak amacıyla getirdikleri 4 cam vazo, Bizans ve Roma dönemlerine ait 6 sikke, 4 pişmiş toprak su kabı, at figürlü toprak sürahi, hayvan figürlü 7 toprak heykel, insan figürlü 8 toprak heykel, hayvan figürlü 2 metal yüzük ve çeşitli figürlerde 37 metal ve cam obje olmak üzere toplam 69 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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