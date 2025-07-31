Ankara'da tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. ile E.S. arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y., otomobiliyle uzaklaşmak isteyen E.S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan E.S. otomobiliyle olay yerinden uzaklaşarak Atatürk Caddesi üzerinde durup, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Ankara'daki başka bir hastaneye sevk edildi. E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.