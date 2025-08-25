Ankara'da tedavi edilen 5 kızıl şahin, 1 kerkenez ve 1 puhu kuşu doğal yaşama geri döndü

Kaynak: ANKA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara Soğuksu Milli Parkı’nda tedavisi tamamlanan 5 kızıl şahin, 1 kerkenez ve 1 puhu kuşunu doğal yaşam alanına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "yaban hayatına sahip çıktıklarını" belirtti.

Çokçetin, 2012’den bu yana 11 rehabilitasyon merkezimizde tedavi ettikleri 76 bin 656 yaban hayvanını doğaya kazandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 973 yaban hayvanı yeniden doğal yaşamla buluştu.

Ankara Soğuksu Milli Parkı’nda tedavisi tamamlanan 5 kızıl şahin, 1 kerkenez ve 1 puhu kuşunu doğal yaşam alanına saldık.

Güçten düşmüş, yaralı ya da hasta halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi ediyor, sağlığına kavuşanları uygun yaşam alanlarına bırakıyoruz. Doğaya dönemeyecek durumda olanlara ise ömür boyu bakım sağlıyoruz. Bu çalışmalarla hem biyoçeşitliliğimizi koruyor hem de yaban hayatını doğaya kazandırıyoruz."

