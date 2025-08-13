Ankara'da tehlikeli durum! Tam 23.9 ton gıda ürünü ele geçirildi

Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da halk sağlığını tehdit eden 23 bin 919 kilogram gıda maddesi ile 2 bin litre sıvı gıda ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Ankara Yenimahalle'de Gıda Kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda ve 320 bin adet gıda etiketi ele geçirildi. Tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünler incelenerek gerekli işlemler başlatıldı. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize durmaksızın devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

