Ankara’da tekme tokatlı kavga 

İHA'nın haberine göre, Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
İHA'nın haberine göre, Sincan ilçesinde sokak arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan tekme tokatlı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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