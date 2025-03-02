Ankara’da teravih namazında gaz sızıntısı. 16 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Ankara’da teravih namazında gaz sızıntısı. 16 kişi hastanelik oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde camide doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı dolayısıyla, kaçaktan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde camide doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı dolayısıyla, kaçaktan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde teravih namazı kılınırken cami cemaatinden rahatsızlanan kişiler oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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