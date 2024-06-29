Ankara’da tırın altında ezilen yaşlı kadın öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da tırın altında ezilen yaşlı kadın öldü

Ankara’da tırın altında ezilen yaşlı kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşlı kadının feci ölümü

Ankara'da, yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, Sincan'ın Yenikent Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte yolu geçmekte olan yaşlı kadına bir tır çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tırın altında kalan kadının, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi ve polis tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan bir esnaf olan Sibel Avcı, "Tır geldiği anda çift karşıya geçiyordu. O sırada kadın, tırın altında kaldı. Tekerin altında ezilmesi sonucu kaburgaları dışarı çıkmıştı ve olduğu yere yığılmıştı. Daha sonra sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin durumu iyiydi, ancak kadının durumu çok ciddiydi" şeklinde konuştu.

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