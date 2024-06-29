Ankara'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan kadına bir tır çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaza anını anlatan esnaflardan Sibel Avcı, "Tır geldiği sırada karı-koca karşıya geçiyordu. Kadın tırın altında kaldı. Tekerin altında olduğu için kaburgaları dışarı çıkmıştı. Olay yerinde yığılmıştı. Sağlık ve polis ekipleri geldi, kadını ambulansla götürdüler. Adamın durumu iyi idi ancak kadının durumu çok ağırdı" şeklinde konuştu.