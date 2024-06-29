Ankara'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Ankara'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kendisine çarpan bir tırın altında ezilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan kadına bir tır çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaza anını anlatan esnaflardan Sibel Avcı, "Tır geldiği sırada karı-koca karşıya geçiyordu. Kadın tırın altında kaldı. Tekerin altında olduğu için kaburgaları dışarı çıkmıştı. Olay yerinde yığılmıştı. Sağlık ve polis ekipleri geldi, kadını ambulansla götürdüler. Adamın durumu iyi idi ancak kadının durumu çok ağırdı" şeklinde konuştu.

aw236625-01-001.jpg

aw236625-02-001.jpg

Son Haberler
4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı Gündem
4 ilde 160 ata mirası yemek kayıt altına alındı
Jose Mourinho asker gibi dizdi Spor
Jose Mourinho asker gibi dizdi
Elektrik zammı enflasyonu zıplatacak. Ünlü ekonomist açıkladı Ekonomi
Elektrik zammı enflasyonu zıplatacak. Ünlü ekonomist açıkladı
Orman yangınında yürekleri serinleten detay Gündem
Orman yangınında yürekleri serinleten detay
Adanalı Murat EURO 2024'ü salladı Spor
Adanalı Murat EURO 2024'ü salladı
Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı Gündem
Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
Kira fiyatları fırlayacak. Uzman tarih verdi Ekonomi
Kira fiyatları fırlayacak. Uzman tarih verdi