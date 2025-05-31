Ankara’da tırla otomobil çarpıştı: Can kaybı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşı yönlerden gelen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Polatlı-Konya Karayolu Avdanlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Konya istikametine giden tır ile Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü F.M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.