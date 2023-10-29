Ankara'da toprağa gömülü ceset bulundu. Darp edilmiş

Ankara’da darp edilerek öldürülen şahıs toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Ankara'da toprağa gömülü ceset bulundu. Darp edilmiş

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi’nde bir çoban 112’yi arayarak Tümülüs mevkisinde bir kişinin darbedilerek sürüklendiği ihbarını yaptı.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kan izlerinin bittiği noktada kazı yapan ekipler, bir erkeğin toprağa gömülü cesedine ulaştı.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bulunan cesedin 60 yaşındaki Hasan G.’ye ait olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi M.Ü.’yü gözaltına aldı.

Hasan G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı Spor
Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı
Fenerbahçe taraftarları balkona çıktı. Pendikspor Fenerbahçe maçını balkondan izleyecekler Spor
Fenerbahçe taraftarları balkona çıktı. Pendikspor Fenerbahçe maçını balkondan izleyecekler
Diyarbakır’da CHP çelengine polis engeli: Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar Gündem
Diyarbakır’da CHP çelengine polis engeli: Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor Spor
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor
Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını Gündem
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını