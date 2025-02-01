Ankara'da trafik kazası: 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da trafik kazası: 7 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametine seyir halinde olan 06 PVN 02 plakalı otomobil ile 34 KZV 031 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç takla atarak savruldu ve hurdaya döndü.

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YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazada toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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