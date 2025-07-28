Ankara'da trafik kazası sonrası kavga kamerada

Kaynak: DHA

Ankara'da Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında taraflar arasında kavga çıktı.

Olay yerinde bulunan polis memuru, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırırken, olay anı kameraya yansıdı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Ayaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Umutcan Ş. idaresindeki 06 CFG 057 plakalı cip, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HE 6486 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

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Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. Müdahale sırasında polise hakaret ederek, mukavemette bulunan Umutcan Ş. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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