Ankara'da trafikte bıçaklı ve kılıçlı saldırı

Kaynak: DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırıya geçti.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleşti. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer aracın önünü kesti.

Araçtan inen 2’sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak bulunan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı. Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si tekrar otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapısını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti.

Şüphelilerden birinin yanında bulunan arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam ettiği anlar çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ankarada-trafikte-onunu-kestikleri-suru-881567-261874.jpg

