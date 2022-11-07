Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanan motokurye hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, motokurye Samet Özgül, önceki gün Keçiören'in Etlik semtinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan Samet Özgül, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)
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