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Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanan motokurye hayatını kaybetti

Başkentte trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 21:58
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Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanan motokurye hayatını kaybetti

Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanan motokurye hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, motokurye Samet Özgül, önceki gün Keçiören'in Etlik semtinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Samet Özgül, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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