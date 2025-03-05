Ankara'da 'TUHAF' şeyler oluyor... Öcalan, Bahçeli'yi övdü! MHP'ye yakın gazete yazdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesile olduğu çözüm sürecine ilişkin MHP’ye yakın TÜRKGÜN gazetesinde yazar Yıldıray Çiçek, bebek katili Öcalan’ın Bahçeli’yi, "Ciddi bir insandır, ne kast ediyor, bunu anlamaya çalıştım, sonunda çözdüm, sorumluluk sahibi, vicdan sahibi, ben de buna çok yüksek kıymet biçtim" şeklinde tanımladığını açıkladı.

MHP’YE YAKIN MEDYADA ÖCALAN’IN ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ…

Türkgün gazetesi yazarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, ‘Ne kadar acı ve zul bir manzara değil mi?’ başlıklı köşe yazısında bir bölüm dikkat çekti. Çiçek, bebek katili Öcalan’ın sürece dair Bahçeli için övgü dolu sözlere imza attı.

TERÖRİSTBAŞINDAN BAHÇELİ’YE: SORUMLULUK SAHİBİ, VİCDAN SAHİBİ…

Teröristbaşının methiyeler dizdiği söylemleri Çiçek şu şekilde kaleme aldı;

“O da şudur: Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan, kendisine yapılan çağrılar doğrultusunda MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi, "Ciddi bir insandır, ne kast ediyor, bunu anlamaya çalıştım, sonunda çözdüm, sorumluluk sahibi, vicdan sahibi, ben de buna çok yüksek kıymet biçtim" şeklinde tanımlamıştır”

BAHÇELİ İLE SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile süreç başlamıştı. Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan İmralı'da görüşsün’ çıkışı sonrası görüşmeler başladı. Bebek katili Öcalan ise Bahçeli’nin süreçte istediklerini gerçekleştirmişti. Son olarak PKK tarafından lağvetme ve silah bırakma konusunda şartlı olarak açıklamalar gelmişti.

BAHÇELİ ÖCALAN’I İPTEN KURTARMIŞTI

Bahçeli'nin, teröristbaşı Öcalan girişimi daha önce de gerçekleşmişti. Dönemin AKP’li Vekili Ramazan Toprak, gelişmeleri aktarırken, Meclis'teki görüşmelere işaret etmişti. Toprak, verilen arada MHP’li milletvekillerinin Bahçeli’nin odasına çağrıldığını ve toplantıya dönüşlerinde Öcalan’ı kurtarma yönünde oy kullandıklarını anlatmıştı. Toprak, ‘MHP’li milletvekilleri, 1 saat 15 dakika süren bu toplantıdan yüzleri kıpkırmızı olarak döndüler. Ve önergeme red oyu verdiler. Böylece idam cezası kaldırılırken, Apo kapsam dışı kalmadı. Yasal olarak böylece idamdan kurtuldu. İş bittikten, düzenleme Genel Kurul’a bu haliyle gittikten sonra da aynı düzenlemenin Genel Kurul’daki oylamasında ‘hayır’ yönünde oy kullandılar’ diye konuşmuştu.

Yine dönemin MHP milletvekili Edip Özbaş, Başbakan olarak, Öcalan’ın idam cezasını uygulamadığı gerekçesiyle Ecevit hakkında soruşturma önergesi açılması için imza toplamak istemiş, ancak MHP’liler Özbaş’a destek vermemişti. Önergeye destek veren Abdulhaluk Çay, Enis Öksüz, Ali Güngör, Mehmet Ceylan ve Mesut Türker de Bahçeli tarafından tasfiye edilmişti.