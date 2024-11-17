Ankara'da Türkiye-Japonya dostluğu sergiyle kutlandı

Ankara'da, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla açılan ‘Uluslararası Davetli Afiş Tasarımı’ sergisi, sanatseverlerle buluştu. 42 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Kasım 2024'e kadar devam edecek.

Ankara Kent Konseyi (AKK) tarafından düzenlenen sergi, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, “Sergiyi oluşturan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Türkiye-Japonya dostluğunun 100. yılını kutluyorum. Kültürel benzerliklerimiz çok güzel bir uyum sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Çiğdem Demir ve Doç. Elif Varol Ergen, serginin amacına dair bilgiler verdiler. Sergide yer alan eserler, Japonya ve Japon kültüründen ilham alınarak tasarlanmış özgün çalışmalarla dolu. Sergi, 14 farklı ülkeden 42 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi ve Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.