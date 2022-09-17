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Ücretini isteyen taksiciye öldüresiye dayak

Ankara’da bir taksi şoförü, yol ücretini ödemeyen müşterileri tarafından öldüresiye dövüldü. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:31
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Ankara'da ücretini isteyen taksiciye öldüresiye dayak

Ücretini isteyen taksiciye öldüresiye dayak
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Olay Altındağ ilçesine bağlı Çalım Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre ticari taksi sürücüsü Ferhat Özdemir, aracında bulunun 3 yolcusundan yol ücretini alamayınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede alevlenip kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan inen yolcular taksinin üzerine yolda buldukları taşları atmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar Özdemir’e taşlarla saldırarak tekme tokat dövmeye başladı. 

Çevre esnafın araya girerek sonlandırdığı kavgada saldırgan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanan Ferhat Özdemir ise hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Biri erkek ikisi kadın olan saldırganların yakalanmasına yönelik ise çalışma başlatıldığı belirtildi. Kavganın yaşandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

'YOLCULAR DA PARAYI VERMEMİŞ'

Kavgaya şahit olan esnaflardan Şakir Akyol, “Dün taksinin içerisinden inenler taksiciyi paramparça edip dövdüler. Taksici yolcuları buraya kadar getirmiş. Yolcular da parayı vermemiş. Taksicini arabasına kayalarla, taşlarla saldırdılar. Saldıranlardan ikisi kadın birisi erkekti. Kadınlar para vermemek ve ortalığı karıştırmak için ‘Üzerimize zorla araba sürdüler’ dedi. Taksicinin sıyırıkları vardı. Hastaneye gitti. Burada elini yüzünü yıkadık. Durumu kötüydü” ifadelerini kullandı.

'TAKSİCİYE VURDULAR'

Kavgayı ayıran esnaflardan Kenan Kurçeren ise, “Taksinin durduğunu gördüm. Sonra da bir kadın ve erkeğin taksiciye saldırdığını gördüm. Taşları yerden alıp taksinin üzerine attılar. Sonra da taksiciye vurdular. Araya girip ayırdık. Taksi ücretini ödememişler. Ardında da tartışma çıkıyor. Taksiciyi darp ediyorlar. Kaburgasında kırık oluşmuş taksicinin. Saldırganlar da bizim telefonla videoya çektiğimizi görünce kaçtılar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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