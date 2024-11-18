Ankara'da Uçuş Gecikmesi Tartışma Yarattı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Ordu-Giresun seferini gerçekleştirmek üzere hazırlanan A Jet Havayolları'na ait 00.05 uçağının gecikmesi, yolcular arasında gerginlik yarattı. Uçuş kapısının 302'den 111'e değiştirilmesinin ardından yapılan rötar duyurusu, yolcuların tepkisini çekti. Hava şartları nedeniyle 3 saat 40 dakika gecikeceği bildirilen uçuşa dair yolcular, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki hava durumunun olumsuz olmadığını belirterek durumu sorguladılar.

Gecikmenin gerçek nedenine dair yolcuların endişeleri, havalimanı çalışanlarıyla yaşanan tartışmalara neden oldu. Çocuklarıyla seyahat eden yolcular, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmaması sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek A Jet Havayolları’nın yetkilileriyle görüşme talebinde bulundular.

Tartışmalar sırasında, gecikmenin sebebi olarak hava şartları değil, pilot eksikliği iddiaları öne çıktı. Yolcular, bu durumu kabul edilemez bulduklarını dile getirerek tepki gösterdiler. Olayın büyümesi üzerine bir havalimanı görevlisi, gecikmenin operasyonel nedenlerden kaynaklandığını belirtti ve yolculara su ikram edileceğini açıkladı. Ayrıca, ilerleyen saatlerde yolcu hakları konusunda bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Ordu-Giresun seferi için bekleyen yolcular, durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını sabırsızlıkla bekliyor.