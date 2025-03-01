Ankara'da ucuz et dönemi başlıyor. Mansur Başkan tarih verdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 3 Mart’ta Ankara’da 7 Başkent Market ve 3 mobil Market’te uygun fiyatlı et ve kıyma satışının başlayacağını açıkladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 3 Mart’ta Ankara’nın farklı yerlerinde piyasanın altında et ve kıyma satışının yapılacağını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…



3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.



Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici… pic.twitter.com/2uU30loTYT — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 1, 2025

"Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında… 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak. Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek."