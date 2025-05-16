Ankara'da üniversite öğrencilerine sert müdahale! Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da üniversite öğrencilerine sert müdahale! Resmi açıklama geldi

Gezi Direnişi esnasında feci şekilde dayak yiyerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı anmak isteyen üniversite öğrencilerine güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan olay sonrası Eğitim Sen, öğrencilere yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Eskişehir'de 2013 senesinde Gezi Direnişi esnasında dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için toplanan Ankara Üniversitesi öğrencilerine güvenlik görevliler sert müdahalede bulundu.

Konuya ilgili Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi'nden gerçekleştirdiği açıklamada, öğrencilere karşı sergilenen tutuma tepki gösterdi.

"PERSONELLERİ SORUMLU OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, "Personelleri sorumlu olmaya davet ediyor ve bir kez daha söylüyoruz ki, demokratik haklarını kullanmaya çalışan öğrencilerimize değil, onları tehdit eden çetelere karşı önlem alın" ifadelerine yer verildi.

"ÖĞRENCİLERE DEĞİL, ÇETELERE KARŞI ÖNLEM ALIN"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı, "Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde polis ve çeteler tarafından 12 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı anmak isteyen öğrencilerimize okulun ve öğrencilerimizin güvenliğinden sorumlu olan güvenlik görevlileri yetkileri olmamasına rağmen fiziksel müdahalede bulundu. Buradan yetkilileri personelleri hakkında sorumlu olmaya davet ediyor ve bir kez daha söylüyoruz ki, demokratik haklarını kullanmaya çalışan öğrencilerimize değil, onları tehdit eden çetelere karşı önlem alın."

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