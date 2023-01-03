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Üniversiteli Irmak trafik kazası kurbanı 

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin çayırlık alana devrilmesi sonucu üniversite öğrencisi Irmak Aygen hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:08
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Ankara'da üniversiteli Irmak trafik kazası kurbanı 

Üniversiteli Irmak trafik kazası kurbanı 
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İHA'nın haberine göre, kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi’nde meydana geldi. Aygen Irmak’ın içinde bulunduğu ve sürücülüğünü arkadaşının yaptığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. 

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Irmak Aygen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygen’in arkadaşının ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı defin alanına götürülerek toprağa verildi.

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