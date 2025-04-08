Ankara'da üniversitelilerden YÖK önünde eylem

Öğrenciler, YÖK binası önünde yaptıkları basın açıklamasında, "Ne YÖK ne de iktidar örgütlü mücadelemiz karşısında durabilir... Gençliği aşırı grup ve örgüt yaftalarıyla marjinalleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bulunduğumuz her alandan tüm arkadaşlarımızın katılımcı olduğu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SÜRECİYLE TEPKİLER SÜRÜYOR

Eylem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından öğrencilerin devam eden tepkilerinin bir parçası olarak gerçekleşti. Öğrenciler, "Üniversitelerimizi YÖK’ün ve iktidarın gerici saldırılarına karşı savunacak, memleketimizi özgür, eşit ve aydınlık yarınlara taşıyacağız" diyerek eylemlerini sonlandırdı.