Ankara'da üniversitelilerden YÖK önünde eylem

Kaynak: ANKA

Ankara’da Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde bir araya gelerek, boykot çağrılarına ilişkin idari soruşturma açılacağına dair açıklamayı protesto etti.

Öğrenciler, YÖK binası önünde yaptıkları basın açıklamasında, "Ne YÖK ne de iktidar örgütlü mücadelemiz karşısında durabilir... Gençliği aşırı grup ve örgüt yaftalarıyla marjinalleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bulunduğumuz her alandan tüm arkadaşlarımızın katılımcı olduğu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SÜRECİYLE TEPKİLER SÜRÜYOR
Eylem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından öğrencilerin devam eden tepkilerinin bir parçası olarak gerçekleşti. Öğrenciler, "Üniversitelerimizi YÖK’ün ve iktidarın gerici saldırılarına karşı savunacak, memleketimizi özgür, eşit ve aydınlık yarınlara taşıyacağız" diyerek eylemlerini sonlandırdı.

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