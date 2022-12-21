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Usulsüz ilaç satışı operasyonu! 5 kişi yakalandı

Ankara'da kronik ve yatağa bağımlı hastaların haberi olmadan üzerine reçete ettikleri ilaçları, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ederek el altından sattığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:26
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Ankara'da usulsüz ilaç satışı operasyonunda 5 kişi yakalandı

Usulsüz ilaç satışı operasyonu! 5 kişi yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistem üzerinden tespit edilen yatalak ve kronik hastaların haberi olmadan adlarına reçeteler düzenlendiğini ve reçetelerin SGK'ye fatura edildiğini belirledi.

Fatura edilen ilaçları el altından satarak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında eczacı ve doktorların bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin eczanesinde yapılan aramalarda ise bu yöntemle elde edilmiş çok sayıda ilaç ele geçirildi.(AA)

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