Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 266 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ankara Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle 15 Ocak 2025 tarihinde Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 19 bin tablet halinde toplam 266 bin adet Gercia 300MG sentetik ecza maddesi ele geçirilmiş olup, 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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