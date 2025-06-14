Ankara'da vahşet: 17 yaşındaki çocuk babasını ‘kız yüzünden’ katletti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da vahşet: 17 yaşındaki çocuk babasını ‘kız yüzünden’ katletti!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki oğlu Y.D., 55 yaşındaki babasını bıçakla boğazını keserek katletti. Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in evinde meydana geldi. Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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