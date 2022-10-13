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Ankara'da yabancı uyruklu 14 IŞİD'liye operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:36
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Ankara'da yabancı uyruklu 14 IŞİD'liye operasyon

Ankara'da yabancı uyruklu 14 IŞİD'liye operasyon
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İHA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.

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