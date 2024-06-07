Ankara'da yağma ve silahlı saldırıya karışan 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde bulunan bir otelin sahibine ve otel müdürüne yönelik tehdit ve otele zarar verilmesi yoluyla yapılan 'yağma' olayı ve aynı bölgede bulunan bir eğlence mekanına silahla ateş edilmesiyle ilgili gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şahsı gözaltına aldı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden B.K., S.K., Ş.K. ve G.Y. isimli 4 şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi kararı verilirken, A.Ş., Y.Ş., Y.G. ve E.Ç. isimli 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.