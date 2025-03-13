Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne yaralandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. 2 katlı binada çıkan yağında markete ekmek almaya giden kadın döndüğünde gördü manzara karşısında şoka uğradı. Evin yandığını gören kadın, evin camını kırıp 1'i engelli 3 çocuğunu kurtarmak isterken yaralandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katında, meydana geldi. Annelerinin markete gittiği sırada evde yalnız kalan çocukların bulunduğu dairede yangın çıktı.

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Alevler kısa sürede büyüyerek, evi sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Rukiye Kerimi Yakub, çocuklarını kurtarmak için dışarıdan camları kırmak istediği sırada yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Ajman, Osman ve Rahman Yakup kardeşler dumandan etkilendi.

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Sağlıkçıların ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı anne ve dumandan etkilenen 3 çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen yaralı anne buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne hastaneye kaldırıldı

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