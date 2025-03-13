Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne yaralandı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katında, meydana geldi. Annelerinin markete gittiği sırada evde yalnız kalan çocukların bulunduğu dairede yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, evi sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Rukiye Kerimi Yakub, çocuklarını kurtarmak için dışarıdan camları kırmak istediği sırada yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Ajman, Osman ve Rahman Yakup kardeşler dumandan etkilendi.

Sağlıkçıların ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı anne ve dumandan etkilenen 3 çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen yaralı anne buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.