Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre yarın trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;
- "Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,
- Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı,
- Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı,
- Üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı,
- Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı."
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