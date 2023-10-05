Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre yarın trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;