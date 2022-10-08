8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar 09.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:26
Takip Et

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar
+
Aa
-

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koşunun güvenli şekilde yapılabilmesi için 5 kilometre uzunluğundaki koşu rotası ve bu güzergaha bağlanan cadde ile sokaklar 3 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

Yarın trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayarak, Ulucanlar Caddesi, Kestane Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Koyuncupazarı Sokak, Can Sokak, Atpazarı Sokak, Gözcü Sokak, Bedesten Sokak, İpek Caddesi, Hisar Caddesi, Anafartalar Caddesi, Hükümet Caddesi, Ankara Valiliği Girişi, Julianus Sütunu, Çam Sokak, Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Altınsoy Caddesi." (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.