Ankara'da yasa dışı silah ticaretine operasyon: Gözaltına alındılar

Kaynak: AA
Ankara'da yasa dışı silah ticaretine operasyon: Gözaltına alındılar

Ankara'da yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, jandarma ekiplerince yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Altındağ bölgesinde bir grubun yasa dışı silah ticareti yapmak üzere müşteri arayışı içinde olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yürütülen takip sonucu grup üyelerine ait olduğu belirlenen Mamak ilçesi Gökçehöyük Mahallesi'nde bir mandıraya düzenlediği operasyonda, 14 tabanca, 14 şarjör, 40 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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