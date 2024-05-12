Ankara'da yaşanan trafik kazası sonrası otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA
Ankara'da yaşanan trafik kazası sonrası otomobil alev alev yandı
Ankara’da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil alev alev yandı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobildeki yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Çubuk-Ankara yolu Esenboğa Havalimanı Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Çubuk’tan Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Nevzat S.’nin kullandığı 34 GOJ 525 plakalı hafif ticari araç ile Osman S. (18)’nin kullandığı 18 AAR 776 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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Yaşanan kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alev yanmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle gerçekleştirdi.

Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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