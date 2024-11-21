Ankara’da ‘yeni açılım’ için mekik diplomasisi! Ufuk Uras, Bahçeli’nin ardından DEM’i de ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te DEM Parti grubu ile tokalaşması sonrası Terörisbaşı Öcalan’a yaptığı ‘Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın” çağrının yankıları devam ediyor.

Bahçeli’nin artarda yaptığı bu hamleler olası bir "yeni çözüm süreci" iddialarını gündeme getirdi. Her ne kadar DEM Parti “Çözüm isteniyorsa İmralı orada” açıklamasıyla sürece yeşil ışık yaksa da Cumhur İttifakı cephesinden herhangi bir adım gelmedi.

Ufuk Uras

BİR GÜNDE 3 KRİTİK GÖRÜŞME

Söz konusu iddialar kulislerdeki yerini korurken, eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras’ın art arda yaptığı iki görüşme dikkat çekti. Dün (20 Kasım) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüştüğünü duyuran Uras, bu görüşmeden 3 saat sonrada DEM Parti Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan ve parti sözcüsü sayın Ayşegül Doğan ile görüştüğünü açıkladı.

Bahçeli ile görüşmesini "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk " sözleriyle duyuran Uras, DEM Parti ile görüşmesi için ise şu ifadeleri kullandı: “Bugün Dem Eş Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan ve parti sözcüsü sayın Ayşegül Doğan'la ve ardından sayın Ahmet Türk'le görüştük, öneri ve katkıları için teşekkür ederim”

2019’DA PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

25 Kasım 2012'de kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kurucuların arasında yer alan Uras, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Saadet Partisi'ne ve CHP'ye oy verdiğini açıklamıştı.

Uras, 8 Ekim 2019'da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden istifa etmişti.