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Bu kabağı görenler hayrete düşüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetişen dev kabağı görenler hayret etti. 150 kilo ağırlığındaki kabağı 5 kişi güçlükle taşıyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:53
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Ankara'da yetişti. Bu kabağı 5 kişi kaldırabiliyor. Bu kabağı görünler hayrete düşüyor

Bu kabağı görenler hayrete düşüyor
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İHA'nın haberine göre, Nallıhan'da manavlık yapan Bayram Güney, Öşürler Mahallesine gittiği sırada bir tarlada bu dev bal kabağını gördüğünü ve hayretler içerisinde kaldığını söyledi. 

Kabağı görür görmez satın alarak Nallıhan'a getiren Güney, 150 kilogram ağırlığındaki bal kabağını güçlükle yere indirdiklerini ifade etti. Görenleri şaşkına çeviren bal kabağı bölge halkı tarafından ilgi odağı oldu.

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