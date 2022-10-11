Bu kabağı görenler hayrete düşüyor

İHA'nın haberine göre, Nallıhan'da manavlık yapan Bayram Güney, Öşürler Mahallesine gittiği sırada bir tarlada bu dev bal kabağını gördüğünü ve hayretler içerisinde kaldığını söyledi.

Kabağı görür görmez satın alarak Nallıhan'a getiren Güney, 150 kilogram ağırlığındaki bal kabağını güçlükle yere indirdiklerini ifade etti. Görenleri şaşkına çeviren bal kabağı bölge halkı tarafından ilgi odağı oldu.