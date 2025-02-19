Ankara’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Okullar tatil olacak mı?

Ankara’da yoğun kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Pek çok yol ve cadde yoğun trafiğin oluşması nedeniyle tıkandı. Başkentliler, araçlarıyla beraber yolda kalırken, kar küreme araçlarının yol açma çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri, kentte etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada karla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Ankara'da 19 Şubat Çarşamba günü başlayan kar yağışının etkisi, 20 Şubat Perşembe günü de sürecek. Valilik, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLMEDİ

Ankara Valisi Vahap Şahin okulların tatil edilip edilmemesine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.