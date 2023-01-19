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Ankara’da etkili olan sis havadan görüntülendi

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:34
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Ankara'da yoğun sis

Ankara’da etkili olan sis havadan görüntülendi
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Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası havadan görüntülendi.

Ankara’da gece boyunca yer yer yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi normale oranla düşerken, sisin yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösterdiği görüldü.

Şehrin belirli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutlarının gökdelenlerle birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken yoğun sis, dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ülke genelinde yer yer pus ve sisin etkili olacağı yönünde uyarılar yapılıyor.

 

(Kaynak: İHA)

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