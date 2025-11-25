Kaza, Ankara’nın Akyurt ilçesindeki Büğdüz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüler, Çankırı Bulvarı Büğdüz Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin aniden düşmesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sayısına ilişkin net bilgi bulunmazken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücülere de sisli havalarda düşük hız, artırılmış takip mesafesi ve far kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.