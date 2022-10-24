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Yol verme kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Ankara’da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş hayatını kaybetti. Olayın faili 2 kişi ise cinayetten kısa bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:00
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Ankara'da yol verme kavgasında 2 kardeş öldürüldü

Yol verme kavgasında 2 kardeş öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, olay, Mamak ilçesi Hamurcuk mevkiinde meydana geldi. Süleyman Karaarslan ve torunu Tevfik Karaarslan ile çeşmeden su dolduran Hacı Sırakaya (48) ve ağabeyi Ahmet Sırakaya (56) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Karaarslan, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırgan iki şahıs ise olaydan kısa bir süre sonra suç aletleri olan tabancayla birlikte Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Talihsiz iki adamın cansız bedenlerinin ise memleketleri Tokat’ta toprağa verileceği belirtildi.

Olayın tanıklarından Ümit Lütfü Boztepe, “Öğlen 14.00’de Hacı ve Ahmet Sırakaya kardeşler Kıbrıs Köy pınarından su doldurmaya gidiyorlar. Orada bir traktör şoförü ile yol verme sorunu yaşıyorlar. Orada bir münakaşa yaşanıyor. Münakaşayı komşular ayırıyorlar. Daha sonra iki kardeş su doldurmaya giderken orada ismini bilmediğimiz bir şahıs tarafından silahla ateş ediliyor. Önce torunu bacağından vuruyor sonra da Ahmet ile Hacı’yı göğsünden vurarak öldürüyor. Ahmet emekli emniyet görevlisiydi. Kardeşi Hacı ise özel bir şirkette çalışıyordu” ifadelerine yer verdi.

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