﻿Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı

Kaza, Kızılcahamam D-750 Karayolu Özbekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç yola çıkan ayıya çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.
Kaza, Kızılcahamam D-750 Karayolu Özbekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç yola çıkan ayıya çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.
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