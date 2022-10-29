29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yola çıkan ayıya araç çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 22:40
Takip Et

Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı

Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı
+
Aa
-

Kaza, Kızılcahamam D-750 Karayolu Özbekler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç yola çıkan ayıya çarptı. Ayı kaza yerinde telef oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
3
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
4
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
6
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
7
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı
﻿Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı
﻿Ankara’da yola çıkan ayıya araç çarptı
﻿Meksika’da 2 bin 355 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Meksika’da 2 bin 355 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Meksika’da 2 bin 355 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ateş gösterisi yaparken alevler arasında kaldı, o anlar kamerada
﻿Ateş gösterisi yaparken alevler arasında kaldı, o anlar kamerada
﻿Ateş gösterisi yaparken alevler arasında kaldı, o anlar kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.