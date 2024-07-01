Ankara'da yola çıkan başıboş ata otomobil çarptı

Kaynak: DHA
Ankara'da yola çıkan başıboş ata otomobil çarptı

Ankara'da sabah saatlerinde Kuzey Ankara Protokol Yolu'nda meydana gelen olayda, yola çıkan başıboş 2 atından biri otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Diğer at ise yaralı arkadaşının başında bekledi. Kazada sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

06 BJA 105 plakalı otomobil, ani bir şekilde yola çıkan atları fark edemedi ve birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at kanlar içinde yerde kaldı. Diğer at ise kazanın şokunu yaşayan yaralı atın yanında bekleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yaralı at, hemen Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, diğer başıboş at ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir yere götürülerek gözetim altına alındı.

Kazadan önceki anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, başıboş atların yoğun araç trafiği arasında dolaştığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

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