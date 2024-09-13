Ankara'da yolcu minibüsüne satırlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da yolcu minibüsüne satırlı saldırı

Ankara'da akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolcu minibüsüne şok edici bir saldırı yaşandı.

Kızılay yönleri gelen ve Dikimevi kavşağında kırmızı ışıkta minibüs, yol tarafından sağlanan kimlik henüz belirlenememiş bir kişi, elindeki satırla saldırıya uğradı.

Şahıs, satırla minibüsün camını kırarak araçtaki yolculara büyük bir korku yaşattı.

Olay sırasında çevrede bulunanların, saldırganı hızla etkisiz hale getirerek olası daha ciddi bir durumu engellemesi engellendi.

Daha sonra çağrılan polis ekipleri, şahıslar tarafından toplandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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