Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara - Niğde Otoyolu Ahiboz mevkiinde yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev aldı. Otobüste 25 yolcu bulunurken kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan vatandaşlar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaza sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken tır ise büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)