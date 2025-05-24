Ankara'da zehir tacirlerine operasyon: 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine operasyon: 5 zanlı tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kahramankazan, Yenimahalle, Keçiören, Gölbaşı ve Altındağ ilçelerinde 11 şüpheliye yönelik 9 adrese operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, polis yeleği, çakar-siren tertibatı, 13 bin dolar, 940 avro, 50 sterlin ve 12 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.Ç, A.B, M.B, M.U. ve O.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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