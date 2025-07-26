Ankara’da zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Ankara’da zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen zincirleme kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Ayaş Yolu üzerindeki OSB Kavşağı, Semt Polikliniği önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsa Akdoğan'ın kullandığı ve Şanlıurfa Akçakale'de konuşlu 41. Komando Tugayı'na ait askeri araç, Ergül İzci idaresindeki otomobil ve Emre Kaya yönetimindeki araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aracın sürücüsü Ergül İzci ile yanında bulunan Ferrah İzci yaralanarak Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

uju.jpg

Diğer araçta bulunan Emre Kaya, Büşra Kaya, Amine Zümra Kaya ve Ömer Asaf Kaya da sağlık ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Bir kişi ölmüştü: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bir kişi ölmüştü: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fatih'te otobüs kazası araç kamerasında
Fatih'te otobüs kazası araç kamerasında
Elazığ’da trafik kazası
Elazığ’da trafik kazası
Muğla'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da 6 kaçak göçmen yakalandı