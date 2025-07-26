Ankara’da zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre İsa Akdoğan'ın kullandığı ve Şanlıurfa Akçakale'de konuşlu 41. Komando Tugayı'na ait askeri araç, Ergül İzci idaresindeki otomobil ve Emre Kaya yönetimindeki araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aracın sürücüsü Ergül İzci ile yanında bulunan Ferrah İzci yaralanarak Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan Emre Kaya, Büşra Kaya, Amine Zümra Kaya ve Ömer Asaf Kaya da sağlık ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.